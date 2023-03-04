السعودية.. تنفيذ "حد الحرابة" بإرهابي قتل شرطيا وحاول تفجير إحدى المنشآت النفطية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت بيانا حول تنفيذ حُكم حد الحرابة في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة



وأوضحت الداخلية السعودية في بيان لها قائلة: "أقدم محمد بن عبد الرزاق بن سعد فيضي - سعودي الجنسية - على الاعتداء على أحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله وقتله عمدا وعدوانا بإطلاق النار عليه، وعلى عدد من الدوريات الأمنية ورجال الأمن أثناء أدائهم مهام عملهم، والدخول إلى إحدى المنشآت النفطية وإشعال النار فيها بقصد تفجيرها، وشراء وحيازة أسلحة وذخيرة والتدرب عليها للاعتداء والإفساد والإخلال بالأمن، معتنقا المنهج التكفيري المؤيد للأعمال الإرهابية التى شهدتها البلاد والثناء على منفذيها".

وأضاف البيان: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأُيد ذلك من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وتابع: "وقد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني محمد بن عبد الرزاق بن سعد فيضي - سعودي الجنسية - اليوم السبت 4 مارس 2023، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".





المصدر: "واس"