مراسلة RT: إصابة مستوطن بجروح حرجة في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة قرب أريحا (صورة)

قالت مراسلة RT مساء يوم الاثنين، إن مستوطنا أصيب إصابة حرجة في عملية إطلاق نار على مركبة قرب أريحا.

وحسب "نجمة داوود الحمراء" فإن المصاب في عملية إطلاق النار قرب أريحا، في حالة خطر.

وذكرت المراسلة أن منفذ العملية انسحب من مكان العملية.

وأوضحت مصادر عبرية أن منفذ عملية أريحا اصطدم في البداية بالسيارة ثم نزل وفتح النار.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن غور الأردن شهدت عملية إطلاق نار.

هذا، وأوضحت وسائل إعلام اسرائيلية بأن المصاب يبلغ من العمر 25 عاما، مشيرة إلى أن قوات كبيرة من الجيش تبحث عن منفذ العملية في شارع 90 قرب أريحا.

#صورة لمكان عملية إطلاق النار التي وقعت في أريحا والتي قتل بها مستوطن وانسحاب المنفذ بسلام. pic.twitter.com/w1swBNU6lw — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) February 27, 2023

المصدر: RT