أزمة كبيرة في مصر بسبب موسم الحج.. وRT تكشف التفاصيل

أزمة كبيرة تواجهها مصر مع اقتراب موسم الحج السياحي، حيث تأخرت وزارة السياحة في الإعلان عن فتح باب التقدم لموسم الحج، في حين بدأت الجهات الأخرى في تسلم الطلبات.

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وأكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة المصرية السابق باسل السيسي، في تصريحات لـRT أن وزارة السياحة والآثار لم تعلن حتى الآن عن آليات ومواعيد قبول طلبات الحج السياحي خلال الموسم الحالي.

وأضاف أن هذا التأخر يعد أحد الأسباب وراء عدم إعلان وزارة السياحة والأثار فتح باب استقبال طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في مناسك الحج هذا العام.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر لـ RT أن أسعار الحج السياحي هذا العام ستشهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بأسعار العام الماضي، مشيرة إلى أن الزيادة قد تصل إلى نسبة تتراوح من 25 إلى 30 % عن موسم الحج الماضي.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن عدد الحجاج المصريين هذا العام قد يصل إلى 32 ألفا فقط، مقسمين 16 الف تأشيرة للحج السياحي، و16 الف تأشيرة لحج القرعة بوزارتي الداخلية والتضامن.

وجاءت الأزمة بعدما بدأت وزارة الداخلية المصرية في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام 1444هـ من المواطنين، ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى يوم 6 مارس 2023 المقبل.

كما اعتمدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ضوابط اختيار مشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام بواقع مشرف لكل 45 حاجا، يخصص منها نسبة 80% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات ونسبة 20% للمشرفين الجدد.

ولم تعلن وزارة السياحة والآثار المصرية حتى الآن عن أية إجراءات تخص تنظيم موسم الحج المقبل، ما يعني تأخر جديد ستعاني منه شركات السياحة والمواطنين نظرا لارتفاع أسعار الطيران والإقامة والخدمات كلما اقتربنا من بدء الموسم دون حجز مبكر.

المصدر: RT