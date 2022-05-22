مصر.. استبعاد فئة جديدة من قرعة الحج إلى السعودية

أعلنت وزارة التضامن لشؤون الحج والعمرة المصرية أن موسم الحج سيشمل مجموعة خدمات لأول مرة حيث تم تخصيص 3 آلاف تأشيرة للجمعيات الخيرية فضلا عن استبعاد المرضى النفسيين من قرعة الحج.

وقال الدكتور أيمن عبد الموجود، مستشار الوزارة: "وجدنا ببعض الأمراض المصابين بالأمراض النفسية وتم استبعادهم لأنهم شكلوا أزمة بين الحجاج".

من جهتها كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، نيفين القباج، عن كافة الإجراءات التى تم اتخاذها هذا العام بالتنسيق مع الجهات المختلفة خلال موسم الحج هذا العام.

وأكدت وزيرة التضامن على الحجاج بضرورة التأكيد على المسافرين اصطحاب الأدوية الشخصية لهم والالتزام بتعليمات وزارة الصحة والسلطات السعودية.

ولفتت القباج إلى أن أكثر من 17 ألف مواطن قاموا بتسجيل طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية، سعيا لأداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م.

وأضافت القباج، أنه من المقرر أن يتم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية اليوم الأحد، بهدف اختيار 3 آلاف حاج من بين المتقدمين وفقا لحصة الجمعيات الأهلية المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة والتي تبلغ 25% من الأعداد التي كانت تحصل عليها الوزارة قبل انتشار جائحة كورونا في مطلع عام 2020.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وضعت عددا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام، ومنها أن يكون المتقدم مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، وشرط أن يكون المتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عاما وأن يكون قادرا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة، وأخيرا شرط حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

المصدر: أخبار اليوم