السعودية أولا.. أبرز الدول العربية التي قدمت مساعدات لأوكرانيا

الإعلان السعودي عن مساعدات بقيمة 410 ملايين دولار لأوكرانيا، يرفع قيم مساعدات المملكة ودول عربية أخرى لكييف إلى أكثر من نصف مليار دولار، فما أبرز الدول العربية التي قدمت مساعدات؟

قدمت السعودية 410 ملايين دولار، على شكل حزمتين من المساعدات لأوكرانيا، حسبما أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال زيارته كييف.

ووقع البلدان في كييف، مذكرة تفاهم لتمويل مشتقات نفطية بقيمة 300 مليون دولار، ومساعدات إنسانية سعودية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.

أكبر المانحين العرب

وكانت الخارجية السعودية أعلنت في 15 أكتوبر 2022 أن الرياض قررت تقديم 400 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لأوكرانيا، وأوضحت أن ذلك جاء في أعقاب محادثة هاتفية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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وفي 13 أبريل 2022 طلب الملك سلمان بن عبد العزيز، من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

بالإجمال: قدمت السعودية 410 مليون دولار وزعت على النحو التالي: 10 ملايين دولار من مركز الملك سلمان للإغاثة، و400 مليون دولار قسمت إلى جزئين: 100 مليون دولار مساعدات إنسانية لكييف، و300 مليون دولار مشتقات نفطية.

الإمارات

أكبر المساعدات العربية لأوكرانيا، بعد السعودية، جاءت من الإمارات التي أعلنت في 18 أكتوبر الماضي أنها قدمت 100 مليون دولار لإغاثة اللاجئين والمدنيين المتضررين من الأزمة.

وكانت الإمارات أعلنت في 22 مارس 2022 تقديم 5 ملايين دولار، لأوكرانيا استجابة لنداء الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الأوكرانين.

كذلك قدمت في 23 ديسمبر 2022 مساعدات على شكل مولدات كهربائية (2500) مولدة.

قطر

في 21 مارس 2022

قدمت مساعدات إنسانية لمركز استقبال اللاجئين الأوكرانين في مولدوفا. وأعنت خلال مؤتمر المانحين لأوكرانيا تقديم مبلغ بقيمة 5 مليون دولار من صندوق قطر للتنمية لمساعدة اللاجئين.

الكويت

في 11 مارس 2022 أرسلت الكويت طائرات محملة بمساعدات إغاثية وزنها 33.5 طن وبقيمة مليوني دولار، بما فيها 250 ألف دولار لليونسيف ذلك تلبية لنداء الأمم المتحدة.

البحرين

في 6 مارس 2022

أعلنت البحرين تقديم مليون دولار استجابة لنداء الامم المتحدة لإغاثة اللاجئين.

المصدر: RT