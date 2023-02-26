خلال زيارته إلى كييف.. وزير الخارجية السعودي يعلن تقديم المملكة 410 ملايين دولار لمساعدة أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال زيارته كييف يوم الأحد تقديم المملكة 410 ملايين دولار مساعدة لأوكرانيا.

هذا، وقالت الخارجية السعودية إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في العاصمة كييف.

‌وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، وبحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجدد وزير الخارجية السعودي تأكيد حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

#كييف | فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا يستقبل سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان@FaisalbinFarhan والوفد المرافق له، في مقر الرئاسة بالعاصمة كييف 🇸🇦🇺🇦 pic.twitter.com/PcBgLFKICv — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 26, 2023

رئيس #أوكرانيا يستقبل الأمير #فيصل_بن_فرحان في كييف قبل قليل وهو أول مسؤول عربي يزور كييف منذ بدء الحرب .

pic.twitter.com/59nvhqLqZ4 — عبدالرحمن الروقي 🇸🇦 (@Alotaibi_2030_) February 26, 2023

زيلانسكي 🇺🇦 رحب بحرارة بزيارة سمو وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان 🇸🇦 حفظه الله.



🔊 الصوت 👍🏻 pic.twitter.com/BYh1qYnrIn — ِ (@A_MQQ) February 26, 2023

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن الرياض تعمل مع أصدقائها في أوكرانيا على تخفيف آثار الأزمة اقتصاديا.

وأكد استمرار الرياض بالعمل مع جميع الأطراف لبحث فرص تسوية الأزمة، مؤكدا أن المملكة حريصة على إنهاء الأزمة سلميا.

وذكرت وكالة "واس" أن وزير الخارجية السعودي التقى أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، بكييف.

#كييف | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان@FaisalbinFarhan يلتقي معالي مدير مكتب الرئيس الأوكراني السيد أندريه يرماك، وذلك في مقر الرئاسة في العاصمة كييف 🇸🇦🇺🇦 pic.twitter.com/2Gptrbl2rv — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 26, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية