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وزير الخارجية المصري يزور سوريا وتركيا

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وزير الخارجية المصري يزور سوريا وتركيا
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أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية سامح شكري سيزور سوريا وتركيا غدا الاثنين.

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وجاء في بيان الخارجية المصرية: "صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه صباح غد الاثنين 27 فبراير الجاري إلى سوريا وتركيا، في زيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين".

وتابع البيان: "ومن المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته في سوريا وتركيا على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومة وشعبا، لا يمكن أن تتأخر يوما عن مؤازرة أشقائها".

المصدر: RT

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