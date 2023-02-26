"الوطن" السورية: وزير الخارجية المصري يصل إلى دمشق يوم الاثنين

نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصدر مطلع يوم الأحد، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيصل إلى دمشق يوم الاثنين.

#عاجل- مصدر لـ" #الوطن": وزير خارجية مصر سامح شكري يصل غداً إلى دمشق. — جريدة الوطن (@AlwatanSy) February 26, 2023

ووصل يوم الأحد عدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي إلى مطار دمشق الدولي للتأكيد على دعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها.

وقالت "الوطن" إن الوفد الذي أعلن رئيس اتحاد البرلمان العربي محمد الحلبوسي، عن تشكيله خلال إلقائه للبيان الختامي لأعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، يضم رؤساء وممثلي 14 برلمانا عربيا برئاسة الحلبوسي.

وبيّنت المصادر أن الزيارة تأتي في سياق الخطوات العربية المتتالية تجاه سوريا، حيث كشفت المحنة الأخيرة التي تعرضت لها عن حجم التعاطف الشعبي والرسمي معها، وهو ما تجسد في قوافل المساعدات التي حضرت من أغلبية الدول العربية بما فيها دول لا تزال العلاقات الدبلوماسية مقطوعة معها.

ولفتت المصادر إلى الأجواء الإيجابية التي كانت حاضرة والكلمات التي ألقيت خلال مؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب في بغداد، والتي دعا فيها رؤساء عدد من الوفود إلى عودة سوريا لحاضنتها العربية، وفك الحصار عنها، مشيرة إلى أن هذه الزيارة يمكن اعتبارها خطوة جدية على طريق استعادة العلاقات العربية – العربية لعافيتها، وعودة سوريا لممارسة دورها الطبيعي في محيطها العربي.

وأعلن رئيس اتحاد البرلمانات العربية محمد الحلبوسي، عن تشكيل وفد من الاتحاد البرلماني العربي للتأكيد على دعمها والوقوف مع شعبها واستمرار تقديم الإمكانات اللازمة للوقوف مع الأشقاء السوريين بعد حادث الزلزال الذي أصاب عددا من المدن والقرى فيها، وضرورة العمل العربي المشترك على كل المستويات لعودة سوريا إلى محيطها العربي وممارسة دورها في الساحات العربية والإقليمية والدولية.

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية