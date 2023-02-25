الكويت.. مصرع ضابط أصيب بعيار ناري من مسدسه الخاص

لقي ضابط بوزارة الداخلية الكويتية مصرعه، أمس الجمعة، عقب إصابته بعيار ناري من مسدسه الخاص في معدته، في منزل ذويه في منطقة الصباحية، جنوب العاصمة الكويت.

وفاة ضابط برتبة مقدم أثر إصابته بطلق ناري في معدته من مسدسه فوق سطح منزل ذويه في الصباحية وإسعافه من قبل شقيقه الى مستشفى العدان ولكنه فارق الحياة. pic.twitter.com/fO9Q9WHQxQ — المجلس (@Almajlliss) February 24, 2023

وأفادت صحيفة "الرأي" الكويتية، نقلا عن مصادرها بأن الضابط أصيب بعيار ناري في بطنه من مسدسه الخاص، في منطقة الصباحية، وتم إسعافه من قبل شقيقه، ونقله إلى المشفى العدان في محافظة الأحمدي بالكويت، ووضعه تحت العناية المركزة، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته بعد فترة وجيزة من وصوله إلى المشفى.

ومن جانبه وصرح اللواء المتقاعد حمد السريع، عبر "تويتر"، بأن "الضابط عقيد في وزارة الداخلية، وأن المباحث باشرت بالتحقيق في حيثيات الحادث، لمعرفة ما إذا أطلق الضابط النار على نفسه أم أنه أصيب عن طريق الخطأ".

نقل ضابط بوزارة الداخليه برتبه مقدم الي مستشفى العدان من قبل شقيقه أثر إصابته بطلق ناري من مسدسه في معدته حيث كان فوق سطح منزله الصباحيه وتم إدخاله للعنايه المركزة . والمباحث تجري تحرياتها لمعرفه ما اذا كان اطلق النار على نفسه او اصيب بالخطأ. — حمد السريع (@bomshary871) February 24, 2023

وأشار السريع، إلى أن "الضابط المتوفى ليس ذات الضابط الذي أفادت التقارير الإعلامية، مساء أمس، بضبطه بقضية مخدرات".

للتوضيح : الضابط الذي اصيب بطلق ناري في معدته بمنزلهم برتبه عقيد وهو لا علاقه له الضابط الذي تم ضبطه بقضية المخدرات. — حمد السريع (@bomshary871) February 24, 2023

المصدر: RT