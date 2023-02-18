فرنسا.. حالة من الذعر في أحد مراكز التسوق بباريس إثر انتحار شخص (فيديوهات)

أفادت قناة BMFTV، الفرنسية بأن حالة من الذعر الجماعي أصابت زوار أحد المراكز التجارية في منطقة ديفانس في العاصمة باريس، بعد أن رمى رجل نفسه من ارتفاع شاهق.

وقالت القناة التلفزيونية: "بدأ الذعر الجماعي في مركز تسوق فور سيزونز، في منطقة ديفانس بعد ظهر يوم السبت، وبحسب مصادر أمنية، حيث قفز رجل من طابق مرتفع، وأدى سقوطه إلى إحداث ضجيج تسبب في حالة من الذعر بين رواد المركز".

ووفقا لمستخدمي"تويتر"، لم يتم إطلاق أي طلقات نارية.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، عبر حسابه في "تويتر"، أن عمليات التحقيق جارية، كما طلب من حاكم باريس الحضور إلى مكان الحادث.

وتحث محافظة باريس المواطنين على تجنب القطاع الذي حدثت فيه حالة الطوارئ، كما تعطلت حركة المرور على الخط الأول من مترو باريس.

المصدر: نوفوستي