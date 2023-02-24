مصر ترحب بالتعديل الدستوري في ليبيا وتطالب بوقف التدخلات الخارجية فيها

رحبت مصر بإقرار مجلس النواب الليبي تعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر، وشددت على دعمها لحل ليبي ليبي، وطالبت بوقف التدخلات الخارجية.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن مصر ترحب بإقرار التعديل، ووصفته بأنه "خطوة مهمة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة".

وأضاف البيان أن مصر تؤكد على "تطلعها لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين، لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات، وصولا لإقرارها من مجلس النواب".

وجددت مصر دعمها "الكامل لمسار الحل الليبي – الليبي"، ورفضها "لأية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية، وفقا لمرجعية اتفاق الصخيرات"، ودعت "جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية، إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل لها". حسب البيان.

وختمت الخارجية المصرية بيانها بالتأكيد على "ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها"، وأعلنت دعمها "لمهمة اللجنة العسكرية المُشتركة ٥+٥ ذات الصلة".

المصدر: RT