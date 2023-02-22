السيسي يوجه رسالة للملك سلمان وولي عهد السعودية

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل السعود، بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية.

إقرأ المزيد

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في معرض برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة "يوم التأسيس السعودي"، على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك الشعبين المصري والسعودي الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات.

كما أعرب الرئيس المصري عن تمنياته الأخوية للمملكة العربية السعودية بدوام التقدم والتوفيق وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرقي والازدهار.

جدير بالذكر أن السعودية تحتفي اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 (2 شعبان 1444 هجري)، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139 هجري الموافق لشهر فبراير من عام 1727، على يدي الإمام محمد بن سعود رحمه الله، حيث تجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار "يوم بدينا" معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله حتى وقتنا الحاضر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد أن سياسة مصر تتسم دائما بالاعتدال والتوازن والانضابط الشديد فيما يخص علاقتها بجميع الدول وخاصة الدول العربية والأشقاء في السعودية.

وقال الرئيس المصري إنه يتابع ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قد تشهد أحيانا إساءة لبعض الأشقاء، وهو ما يتعارض مع ثوابت الدولة تجاه العلاقات مع هؤلاء الأشقاء.

وأكد أن منهج مصر ثابت وهو العلاقات الجيدة مع الجميع حتى فى أوقات الأزمات والخلافات لا يصدر عنها ما يسيء.

وتابع الرئيس: "لا يجب أن نسيىء لأشقائنا ويجب أيضا ألا ننسى دعم الدول الشقيقة لمصر في أزماتها قائلا:"ولا تنسوا الفضل بينكم".

وطالب الرئيس المصري المواطنين بعدم الانسياق وراء المواقع المغرضة التي تستهدف الفتنة والوقيعة بيننا وبين أشقائنا.

وتحول موقع "تويتر" إلى ساحة تراشق لفظي في مصر والسعودية بين إعلاميين مقربين من السلطات في البلدين اتهامات، فضلاً عن التذكير بـ"أفضال" كل بلد على الآخر.

المصدر: RT