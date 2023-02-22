طائرة أوروبية صفراء تحط في مطار دمشق الدولي

وصلت طائرة مساعدات قادمة من النرويج تحمل مساعدات إغاثية، اليوم الأربعاء، إلى مطار دمشق الدولي، وهي أول طائرة مساعدات تصل مباشرة من أوروبا عقب زلزال 6 فبراير.

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واستقبلت المطارات السورية أكثر من 200 طائرة مساعدات حتى يوم أمس الثلاثاء، قدمتها دول شقيقة وصديقة للسوريين، قررت الوقوف إلى جانبهم في محنتهم.

ووصلت إلى المطارات السورية الثلاثة، دمشق وحلب واللاذقية، أمس الثلاثاء، 13 طائرة من الإمارات وسلطنة عُمان وطاجيكستان وأوزباكستان وروسيا والكويت، حملت 348 طنا و780 كيلو غراما، ليرتفع بذلك عدد الطائرات التي وصلت إلى 205 طائرات، وذلك تزامنا مع تواصل قدوم قوافل مساعدات عبر البر من العراق وسلطنة عُمان ولبنان.

وحطت أمس 6 طائرات مساعدات إماراتية في مطار دمشق الدولي وحلب واللاذقية، كما وصلت طائرتان من طاجيكستان، وطائرة من أوزباكستان تحمل 47 طنا و550 كغ من المساعدات الغذائية.

كما حطت في مطار حلب الدولي طائرتان من سلطنة عمان تحمل الأولى على متنها 12 طنا من المواد الغذائية والصحية، والثانية 10 أطنان من المواد الغذائية، لمساعدة المتضررين من الزلزال.

ووصلت طائرة تابعة لـ"شركة أجنحة الشام" محملة بـ8 أطنان و371 كغ من المواد الغذائية والملابس والأدوية وهي مقدمة من الجالية السورية في الكويت.

وأعلنت العتبة الحسينية في العراق إرسال قافلة مساعدات لإغاثة منكوبي الزلزال في سوريا، مشيرة إلى استعدادها لمعالجة مرضى السرطان وكبار السن من المتضررين بالزلزال في مستشفياتها بمحافظة كربلاء.

وتضم القافلة العراقية 76 آلية لإغاثة منكوبي الزلزال، وتنقل مئات الأطنان من المساعدات ما بين مواد غذائية وطبية وملابس ومفروشات وأغطية، إضافة إلى أطنان من الوقود ومفرزتين طبيتين بمجموع 220 مسعفا و25 خيمة.

المصدر: الوطن السورية