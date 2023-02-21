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عقب زيارة الأسد للسلطنة.. وصول طائرتي شحن عمانية محملة بالمساعدات لمتضرري زلزال سوريا

أخبار العالم العربي

عقب زيارة الأسد للسلطنة.. وصول طائرتي شحن عمانية محملة بالمساعدات لمتضرري زلزال سوريا
الطائرة العمانية
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وصلت إلى مطار حلب الدولي اليوم الثلاثاء طائرتان من سلطنة عمان تحمل كل واحدة أكثر من 10 أطنان من المساعدات الغذائية للمتضررين من الزلزال في سوريا.

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وفي وقت سابق، وصلت طائرة عمانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل 13 طنا من المساعدات الغذائية للمتضررين من الزلزال.

ويأتي ذلك عقب تأكيد سلطان عمان أن بلاده ستقف مع سوريا في كل ما يلزم لتخطي هذه المحنة، وستقوم بإرسال مساعدات عاجلة لدعم ما تقوم به الحكومة السورية من جهود لتجاوز آثار هذه الكارثة وإغاثة المتضررين منها.

وقام الرئيس السوري بشار الأسد أمس الاثنين بزيارة عمل إلى السلطنة التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق.

المصدر: وكالات

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