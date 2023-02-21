السيسي يتحدث عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه تم التوافق خلال المباحثات مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف، على أهمية إيجاد حل لقضية سد النهضة.

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وأوضح السيسي في كلمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ورئيس أوزبكستان عقب مباحثاتهما، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، أنه تم التوافق على تشجيع الجانب الإثيوبي على توقيع اتفاقية ملزمة قانونيا بشأن ملء وتشغيل السد.

وأشار المصري إلى أنه تم أيضا الاتفاق على سرعة عقد اللجنة المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي في أقرب وقت ممكن ووضع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين موضع التنفيذ، مؤكدا أهمية التعاون الأمني والمعلوماتي في مجال مكافحة التطرف.

وثمن الرئيس المصري العلاقات بين مصر وأوزبكستان ووصفها بالأخوية والتاريخية، مشيرا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية اعترفت باستقلال أوزبكستان عام 1991 كما أن مصر أول دولة عربية أقامت علاقات دبلوماسية وافتتحت سفارة في طشقند عام 1993، معربا عن تقديره لزيارة الرئيس ميرضياييف إلى مصر ردا على زيارته إلى أوزبكستان عام 2018.

وقال الرئيس المصري إن زيارة رئيس أوزبكستان إلى مصر جاءت لاستكمال المباحثات والعلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة.. مشيرا إلى أن المباحثات التي تم تناولها بين الجانبين أثمرت عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات في مجالات مختلفة خاصة بالتجارة والصناعة والزراعة والسياحة"، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات ستعطي قوة دفع بين البلدين.

وشدد السيسي على أهمية العمل على زيادة الميزان التجاري بين البلدين الذي لا يعكس حجم الاحترام والثقة والإرادة السياسية في التعاون بين البلدين، مؤكدا أن المباحثات أيضا تناولت استمرار التعاون والدعم المتبادل في المحافل الدولية، موجها الشكر والتقدير لأوزبكستان لدعمها مصر في الحصول على صفة المراقب في منظمة شينغهاي.

وقال إنه تم الاتفاق على أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية ، حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، كما أكد أهمية إيجاد حل سياسي للنزاع الروسي الأوكراني لما له من تأثيرات على العالم كله .

وهنأ الرئيس المصري أوزبكستان على توقيع اتفاقية مع قيرغيزستان بشأن موضوع المياه في أوزبكستان، موجها الشكر للرئيس شوكت ميرضياييف على دعوته لزيارة أوزبكستان، ومعربا عن تطلعه لتلك الزيارة في أقرب فرصة.​

المصدر: RT