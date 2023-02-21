مصر توقع مع أوزبكستان عقودا بأكثر من مليار دولار

أعلنت رئاسة أوزبكستان عن توقيع عقود واتفاقيات مع مصر بلغت 20 اتفاقية بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.6 مليار دولار.

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وبحسب الخدمة الصحفية للرئاسة في أوزبكستان، التقى الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف برؤساء الشركات المصرية الرائدة - السويدي إليكتريك والعربي جروب وأوراسكوم للإنشاءات وبوليسيرف جروب والرواد مجموعة لوتس للملابس.

وأشار رئيس أوزبكستان إلى الفرص الواسعة للتعاون الصناعي في صناعات الطاقة والكهرباء والكيمياء والتعدين والمنسوجات والزراعة والصيدلة والجلود والأحذية.

وقال ميرزيوييف إن الشركات المصرية لديها كل الفرص للتنفيذ المشترك لبرامج استثمارية كبيرة في بلادنا.

ويستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اليوم، رئيس أوزبكستان، بمقر قصر الاتحادية، لإجراء مباحثات ثنائية بحضور وفدي البلدين، في زيارة للرئيس الأوزبكي بدأت أمس الاثنين وتنتهي اليوم الثلاثاء.

المصدر: نوفوستي