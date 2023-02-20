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الجبير يكشف حجم المساعدات السعودية للمنظمات الدولية في 2021 (فيديو)

أخبار العالم العربي

الجبير يكشف حجم المساعدات السعودية للمنظمات الدولية في 2021 (فيديو)
AFP
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 كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير أن المملكة قدمت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من 7 مليارات دولار مساعدات إنسانية للمنظمات الدولية في 2021.



وخلال كلمته بمنتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث بجلسة تحت عنوان "تطور المشهد الإنساني في عام 2023 والأعوام القادمة"، أوضح عادل الجبير أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعمل في أكثر من 82 دولة حول العالم.

وأشار الجبير إلى أن المساعدات الإنسانية جزء من عمل المملكة التي تسعى لإيصال المساعدات لأكبر عدد ممن يحتاجها، مبينا أن أولويات المناطق التي تحتاج للمساعدة تختلف من وقت لآخر.

المصدر: "الإخبارية"

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