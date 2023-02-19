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موسكو تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على دمشق وضواحيها وتعتبرها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي

أخبار العالم العربي

موسكو تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على دمشق وضواحيها وتعتبرها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي
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أدانت موسكو بشدة الغارات الإسرائيلية على دمشق وضواحيها الليلة الماضية واعتبرتها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي.

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