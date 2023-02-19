موسكو تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على دمشق وضواحيها وتعتبرها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي

تاريخ النشر:19.02.2023 | 12:32 GMT |
آخر تحديث:19.02.2023 | 12:33 GMT | أخبار العالم العربي
أدانت موسكو بشدة الغارات الإسرائيلية على دمشق وضواحيها الليلة الماضية واعتبرتها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي.
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سلم رجال الإطفاء الأتراك الذين نفذوا عمليات البحث والإنقاذ في مدينة غازي عنتاب المتضررة من الزلازل في كهرمان مرعش، قرابة مليوني دولار للشرطة.
أظهر مقطع فيديو لحظة طرد وفد إسرائيلي تسلل للقاعة التي يعقد فيها مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي بعد ضغط من الجزائر ودولة جنوب إفريقيا.
نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بطرد المبعوثة الإسرائيلية من حفل افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا، اليوم.
أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن المستشار الألماني أولاف شولتس انتقد حلفاء برلين لعدم إمدادهم أوكرانيا بالدبابات رغم مرور عدة أشهر على حث ألمانيا على القيام بذلك.
أفاد مصدر عسكري سوري بأن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على دمشق.
صادق البرلمان الإسباني بشكل نهائي على قانون ينص على منح "إجازة الدورة الشهرية" للنساء اللواتي يعانين من آلام خلال فترة العادة الشهرية، ويعد هذا الإجراء غير مسبوق في أوروبا.
أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، إن مصر تسعى للانتهاء من أعمال تطوير ميناء العريش البحري وتشغيله بشكل كامل بعد الانتهاء من كافة الأعمال مطلع 2024.
أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الولايات المتحدة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خططا لاستغلال أوكرانيا بهدف استفزاز روسيا، منذ فترة طويلة.
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، بأن تغير موسكو موقفها بمقدار "360 درجة"، قائلا :"من الممتع أن يحكم أوروبا مثل هؤلاء الجهلة".
علق مستخدمو "تويتر" الألمان، على تصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، "تغير موسكو سياستها بمقدار 360 درجة"، معربين عن شكوكهم في كفاءة الوزيرة الذهنية.
أكد مصدر في شرطة دمشق سقوط قتلى وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق.
صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، بأن أوروبا أصبحت تنجذب بشكل متزايد إلى الصراع في أوكرانيا وتقترب من الانزلاق إليه، و"تتأرجح على شفا الحرب"
رد العميد محمد سمير المتحدث الأسبق للقوات المسلحة المصرية على تغريدة لنجيب ساويرس تحدث فيها الأخير عن تحرير ستة مصريين أقباط في ليبيا.
أدانت طهران بشدة القصف الإسرائيلي الليلة الماضية على أهداف في دمشق وريفها، لا سيما التي طالت بعض المباني السكنية، وأدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين.
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه لن يعلق على الأنباء بشأن تقارير تحدثت عن زيارة محتملة له إلى سوريا، لكنه شدد على ضرورة الحوار مع دمشق لمعالجة آثار كارثة الزلزال.
نشرت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا صورا تظهر آثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع في دمشق ومحيطها، وألحق أضرارا ببعض المناطق الأثرية في العاصمة.
يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن بولندا يومي 20-22 فبراير الجاري.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "360 درجة"، داعية إياها "لتعلم موضوع دراسي واحد على الأقل".
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، وتلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.
انتشر مقطع فيديو لعائلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء السير داخل أحد المولات، في العاصمة السعودية الرياض، من أجل التسوق وشراء بعض الحاجيات.
شهدت مباراة فريق ليفربول أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، طرد حارس مرمى الأخير نيك بوب.
أعلن قائد القوات الأوكرانية الملقب بـ "ماديار"، أن الوضع على الجبهة، حول مدينة أرتيوموفسك صعب للغاية، حيث تتكبد القوات الأوكرانية خسائر بشرية وآلية في كل دقيقة.
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن واشنطن تحاول تبرير أفعالها لإثارة الأزمة الأوكرانية، بمزاعم ارتكاب روسيا جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.
أفادت مراسلتنا أن سلسلة انفجارات هزت العاصمة السورية دمشق.
أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانا نددت فيه بالقصف الإسرائيلي الليلة الماضية الذي استهدف مواقع مدنية في العاصمة دمشق وأدى إلى مقتل عدد من المدنيين.
تقدّم أحد المستثمرين القطريين بعرض تاريخي للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المملوك لعائلة جلايزر الأمريكية.
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت مساء السبت، بأن باريس لم تدافع أبدا ولن تدعو أبدا إلى هزيمة روسيا.
شهدت سيدني الأسترالية، انطلاق مظاهرة حاشدة، بعنوان "الحرية" قرب مبنى القنصلية الروسية، شارك فيها أكثر من 1500 شخص، دعما لروسيا.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، إن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جهزت عقوبات ضد روسيا قبل بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.
قال مركز رصد الزلازل في سلطنة عمان، اليوم الأحد، إن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضربت مدينة الدقم على ساحل بحر العرب.
قال روني جاكسون الطبيب السابق للبيت الأبيض والعضو في الكونغرس الأمريكي إن الإدارة الأمريكية تخفي معلومات حول الصحة العقلية للرئيس جو بايدن.
أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، اليوم الأحد، تضرر بعض المواقع في قلعة دمشق نتيجة قصف الطيران الإسرائيلي.
صرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس، بأن العديد من الدول الغربية، بعد اتخاذ القرار السياسي بنقل الدبابات إلى كييف، وجدت أنها لا تمتلك دبابات صالحة للخدمة في أوكرانيا.
أكد خبير الاقتصاد بجامعة كولومبيا جيفري ساكس، أن روسيا تعتبر توسع الناتو نحو أوكرانيا وجورجيا خطا أحمر كما ترفض زعم الولايات المتحدة بأنها القوة الوحيدة المهيمنة.
كشفت كوريا الشمالية اليوم الأحد عن نوعية الصاروخ الذي أطلقته أمس، وأثار موجة من الانتقادات والمخاوف في كل من طوكيو وسيئول.
أفادت مؤسسة "روس كوسموس" بأن حطام مركبة "بروغريس أم أس 21" التي تم فصلها أمس السبت عن المحطة الفضائية الدولية، سقط في المحيط الهادئ.
رفض الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، مطالب الجانب الأوكراني، في وقت سابق خلال مؤتمر ميونخ الأمني، بتوريد ذخائر عنقودية محرمة دوليا.
رغم أنه شهد العديد من الزلازل منذ تشييده، بقي حي "Harput" التاريخي في ولاية ألازيغ، المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، صامدا أمام الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا مؤخرا.
شارك لاجئ سوري في تركيا محنة عائلته خلال الزلزال المدمر الأخير، الذي أودى بحياة أكثر من 36 ألف شخص وترك عشرات الآلاف من العائلات بلا مأوى.
قال فرانسوا أسيلينو زعيم حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي، إن وسائل الإعلام الغربية تتجنب انتقاد الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بالكارثة البيئية في ولاية أوهايو الأمريكية.
نشرت قناة التلفزيون اليابانية لقطات توثق تحليق صاروخ باليستي كوري شمالي فوق اليابان.
تحت العنوان أعلاه، كتبت بولينا كونوبوليانكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الغرض من زيارة إيلي كوهين إلى كييف.
أعلن مركز كارتر، يوم السبت، أن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، قرر أن يتلقى خدمة رعاية المسنين في المنزل بعد أن غادر المشفى.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت عن تحرير قرية غريانيكوفكا بمنطقة خاركوف.
وصف الصحفي الأمريكي سيمور هيرش الرأي الأمريكي بأن أوكرانيا يمكن أن تخرج منتصرة من الصراع مع روسيا بأنها فكرة انتحارية.
قال وزير الدفاع الياباني إن الصاروخ الكوري الشمالي الذي أطلق اليوم كان قادرا على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.
أفادت صحيفة "حرييت" التركية بأن الزلزال المتوقع حدوثه، بحسب الخبراء، في مدينة اسطنبول، ستفوق خسائره تلك التي تم تسجيلها جنوب شرقي البلاد، وسيحمل عواقب اقتصادية واجتماعية كارثية.
تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل كوتوف، في "فزغلياد"، حول خطر مهاجمة الولايات المتحدة أقمارَ روسيا الصناعية.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسمايا غازيتا"، حول مصادرة واشنطن أسلحة كانت للعرب، ونيّة البنتاغون تحويلها إلى أوكرانيا.
قالت مجلة "The National Interest" إن الولايات المتحدة في محاولة للحفاظ على هيمنتها على المسرح العالمي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، دفعت روسيا إلى التحرك في أوكرانيا.
شهدت مدينة ميونيخ التي تحتضن مؤتمر الأمن العالمي، مظاهرات حاشدة، داعية إلى السلام ورفض إمدادات الأسلحة إلى كييف وإنهاء الصراع في أوكرانيا.
قالت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية "آفاد" إنها تتوقع انتهاء أعمال البحث عن ناجين تحت الأنقاض مساء اليوم الأحد.
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن هناك إجماعا في العالم على أن الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر.
صرح ضابط مخابرات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيلقى هزيمة ساحقة وسيكرر مصير أدولف هتلر.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بداية جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، "نحن نقاتل على جبهتين رئيسيتين ضد أعدائنا. الجبهة الداخلية، والجبهة الإيرانية".
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، إن الوضع في أوكرانيا وحولها أصبح موضوعا ساخنا في مؤتمر ميونيخ للأمن، مضيفا أنه لا يتوقع أن يحل السلام قريبا.
أشعلت شركة "إنيوس" للكيماويات المملوكة للملياردير البريطاني جيم راتكليف، الصراع على ملكية نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد تقدمها هي الأخرى بعرض رسمي لشراء نادي "الشياطين الحمر".
أفاد نشطاء بوقوع ضحايا جراء قصف إسرائيلي قالوا إنه طال مواقع إيرانية وسط دمشق منها قلعة دمشق الشهيرة وحي كفرسوسة حيث تقع المدرسة الإيرانية.
استهل نادي الأهلي المصري مشواره في النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بخسارة خارج أرضه أمام الهلال السوداني (0-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تشتبه في إمكانية أن تكون روسيا قد نقلت مقاتلات حديثة إلى إيران مقابل تلقيها مسيرات، دون أن يقدم أي دليل على ذلك.
توجه المواطنون المصريون في أول ظهور لهم بعد تحريرهم من الاختطاف في مدينة الزاوية غرب ليبيا ووصولهم إلى مدينة سرت، برسالة شكر للجهات التي عملت على تحريرهم.
أفاد مراسل RT في تركيا، بوقوع هزة أرضية بقوة 5.5 درجات، في منطقة كهرمان ماراش جنوبي البلاد، وشعر بها سكان الجنوب التركي.
تشمل أمراض القلب مجموعة من الحالات، بما في ذلك أمراض الأوعية الدموية مثل مرض الشريان التاجي، ومشاكل نظم القلب، وعيوب القلب الخلقية، وفقا لمايو كلينك.
قال رئيس برلمان القرم فلاديمير كونستانتينوف إن الأوليغارشية الأوكرانية تواصل إخفاء أصولها في شبه جزيرة القرم من خلال إعادة تسجيلها في مختلف الهياكل التابعة لها.
علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، حول دعم واشنطن لكييف لاستهداف منشآت في شبه جزيرة القرم.
تعرض حكم مباراة لكرة قدم، للمطاردة والاعتداء بالضرب، من قبل لاعبات خلال مباراة بين فريقي "موتيما بيمبي" و"مازيمبي" بدوري كرة القدم النسائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
تعمل الشركة الحكومية الروسية "روستيخ" المتخصصة في مجال الأسلحة على توسيع حجم الإنتاج التسلسلي للصواريخ الحديثة "كينجال" الفرط صوتي، بحسب مدير عام الشركة سيرغي تشيميزوف.
أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية أن النظام الغذائي الرتيب هو الخطأ الرئيسي في النظام الغذائي لكبار السن.
حذرت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، متحدثة في مؤتمر ميونخ للأمن العالمي، من أن أوكرانيا "ستشهد المزيد من الأيام المظلمة".
حقق فريق ليفربول فوزا ثمينا على مضيفه نيوكاسل يونايتد (2-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
قال عبد العزيز محسن اليافعي مدير إدارة نظم المعلومات بالمؤسسة القطرية للإعلام، إن مصر خلال السنوات الأخيرة "شهدت تطورا كبيرا بفضل سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
أعلن مراد أوزونمهمت، مدير أعمال نجم نادي هاتاي سبور التركي، الغاني كريستيان أتسو، عن وفاته جراء الزلزال المدمر الذي هز البلاد مؤخرا.
أفاد مكتب الرئاسة في دولة جنوب إفريقيا، بأن على "إسرائيل تقديم أدلة تثبت صحة ادعاءاتها" بوقوف الجزائر وجنوب إفريقيا وراء طرد المبعوثة الإسرائيلية من القمة الإفريقية.
أنذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بكين، بأن مساعدتها المحتملة لروسيا "مشكلة في غاية الخطورة"، وأن "هناك أشياء لا يمكن ولاينبغي للصين أن تفعلها لعرقلة (الغرب).
أفاد المدير العام لمؤسسة "روس تيخ" سيرغي تشيميزوف بأن نظام "FindFace Security" الروسي للتعرف على الوجوه ساعد أثناء بطولة العالم لكرة القدم عام 2018 في احتجاز عدد كبير من المطلوبين.
ادعى باحثون أن عقارا يستخدم لعلاج الملايين من مرضى السكري من النوع الثاني يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى الثلث.
تعرضت المساكن العمالية بحقل العمر النفطي شرقي سوريا الذي يضم القاعدة الأمريكية، لقصف بـ3 قذائف هاون.
استعاد فريق أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من بوابة مضيفه أستون فيلا إثر فوزه عليه (4-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في الجولة الـ24 من "البريمير ليغ".
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على دعوة المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، للتفاوض، أن كييف، بناء على طلب من الولايات المتحدة، أوقفت المفاوضات مع روسيا.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق عملية إنقاذ طاقم ناقلة البحر المتوسط "كاما" سائحا فرنسيا تحطم يخته في المحيط الأطلسي.
منيت مجموعة "كهرباء فرنسا" "أو دي إف" في 2022 بواحدة من أسوأ الخسائر في تاريخ مؤشر بورصة باريس "كاك 40"، ما أدى لارتفاع مديونيتها لمستوى قياسي بلغ 64.5 مليار يورو بنهاية عام أسود.
صرح رئيس لجنة البرلمان الألماني للسياسة الأوروبية أنتون هوفريتر، بأن مطالب كييف بتوريد الفوسفور والقنابل العنقودية في مؤتمر ميونخ للأمن هي رغبات "غبية وخاطئة" ولاينبغي تلبيتها.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن تشكيل الحكومة الجديدة في مولدوفا، لن يغير من سياساتها تجاه روسيا.
أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترد بشكل مناسب على قرار هولندا تقليص عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية لديها، ومطالبتها بمغادرة البلاد لعدد من الدبلوماسيين الروس .
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أن البلاد تستعد لبناء أكبر تليسكوب فلكي في البلاد بديلا لمرصد القطامية.
تسبب الزلزال المميت الذي أدى إلى مصرع أكثر من 5800 شخص في سوريا بتدمير جزئي للقلعة الأثرية في بلدة القدموس بشمال غرب البلاد.
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، سيطرة القوات الروسية على شمال مدينة أوغليدار، ما يسمح بقطع الإمدادات للقوات الأوكرانية في اتجاه مارينسكي
نفذت أطقم المقاتلات متعددة المهام "سو-35 اس" دوريات في منطقة العملية العسكرية الخاصة لتغطية أعمال قتالية للقاذفات والطائرات الهجومية.
بأمر من الرئيس التونسي قيس سعيد، طلبت السلطات اليوم السبت، مغادرة الأمينة العامة لكونفدرالية النقابات الأوروبية إيستار لانش، خلال 24 ساعة من تاريخ إخطارها بأنها شخص غير مرغوب فيه.
قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك إن انخفاض مخزونات أسلحة دول الغرب ليس أمرا سلبيا، وإن ما يتم إرساله إلى كييف "يفي بمهمته الرئيسية في إضعاف القوات الروسية وتعزيز أمننا."
صرحت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، بأن واشنطن تنقل إلى حلفائها في الغرب، ودول الخليج العربي، هواجسها من المخاطر من مساعدة روسيا بشأن أوكرانيا.
قال وانغ يي رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إن بلاده نجحت في التغلب على الوباء ومستعدة لاستعادة الاتصالات بشكل كامل مع أوروبا والعالم.
اعتبر متحدث الخارجية الإيرانية أن اعتقاد مسؤولين أمريكيين وأوروبيين بإمكانية استئناف الاتفاق النووي يشير إلى أنه لا يزال مسار الدبلوماسية مفتوحا، منوها بأن طهران جادة بشأن التفاوض.
علق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على المطالبات برحيل السلوفاكي ألكسندر تشيفرين من منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
لا يزال خطر انهيار المباني التي تضررت جراء زلزال تركيا قائما، حيث تظهر صور متداولة العديد من العمارات المتكئة على بعضها البعض وأخرى تستند على السيارات.
تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.
شهدت القدس وتل أبيب وحيفا اليوم السبت، تظاهرات مناهضة للحكومة الاسرائيلية، ضد التعديلات القضائية التي لا تزال حكومة بنيامين نتنياهو ماضية بها.
قال وزير الخارجية الأوغندي جيجي أودونغو إن أوغندا ستواصل التعاون العسكري مع روسيا ، لأنها مسألة حياة أو موت.
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