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سوريا تصدر بيانا عقب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع مدنية في العاصمة دمشق الليلة الماضية

سوريا تصدر بيانا عقب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع مدنية في العاصمة دمشق الليلة الماضية

أخبار العالم العربي

سوريا تصدر بيانا عقب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع مدنية في العاصمة دمشق الليلة الماضية
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أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانا نددت فيه بالقصف الإسرائيلي الليلة الماضية الذي استهدف مواقع مدنية في العاصمة دمشق وأدى إلى مقتل عدد من المدنيين.

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وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: في الوقت الذي كانت فيه سورية تلملم جراحها وتدفن شهداءها وتتلقى التعازي والتعاطف والدعم الإنساني الدولي في مواجهة الزلزال المدمر شن كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا فجر اليوم استهدف أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين في دمشق وأدى في حصيلة أولية إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة 15 مدنياً وتدمير عدد من المنازل.

وأضافت: العدوان يأتي في سياق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لأهداف مدنية سورية من منازل ومراكز خدمية ومطارات وموانئ وترويع السوريين الذين لا يزالون يعانون من الآثار الكارثية التي خلفها الزلزال ويعملون لدعم المتضررين منه كما يتزامن مع الاعتداءات التي قام بها تنظيم "داعش" الإرهابي وأسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين العزل في ريف محافظة حمص الشرقي.

وتابعت الخارجية: مواصلة حكومة كيان الاحتلال الإرهابية اعتداءاتها الوحشية وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني والسوري تشكل تهديدا صريحا للسلم والأمن في المنطقة وتستدعي تحركا دوليا عاجلاً لوقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية على الأراضي السورية".

وفي وقت سابق أفادت مصادر عسكرية سورية بأن  "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصورايخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين"، وأعلنت عن مقتل 5 اشخاص وإصابة 15 ىخرين في حصيلة أولية.

المصدر: RT + سانا

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