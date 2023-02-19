 
مباشر
عاجل
السلطات السورية تنشر صورا للمناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي ليلة أمس (صور)

إيران تدين القصف الإسرائيلي ليلة أمس على مناطق في العاصمة السورية دمشق

أخبار العالم العربي

إيران تدين القصف الإسرائيلي ليلة أمس على مناطق في العاصمة السورية دمشق
arabic.cgtn.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/us8d

أدانت طهران بشدة القصف الإسرائيلي الليلة الماضية على أهداف في دمشق وريفها، لا سيما التي طالت بعض المباني السكنية، وأدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن الهجمات المتتالية من قبل الجيش الإسرائيلي، وتنظيم "داعش" ضد السوريين، دليل على ارتباط وتنسيق هذين الكيانين "الإرهابيين".

إقرأ المزيد
مصدر عسكري سوري: 5 شهداء و15 جريحا في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على دمشق
مصدر عسكري سوري: 5 شهداء و15 جريحا في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على دمشق

وأضاف كنعاني، أن الهجمة التي شنتها إسرائيل الليلة الماضية على سوريا، في وقت تواجه فيه أزمة إنسانية منذ أسبوعين جراء الزلزال، تهدف إلى مفاقمة معاناة الشعب السوري.

وتابع كنعاني: "أن صمت الدول الغربية حول الانتهاكات الإسرائيلية المتكرر، ضد سيادة وسلامة الأراضي السورية أمر مخز".

وطالب كنعاني المجتمع والمؤسسات الدولية المسؤولة، وتحديدا مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات فورية وجادة، لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وعدوانها ضد  دولة عضو في الأمم المتحدة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا