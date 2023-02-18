رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يطلب دعما دوليا لعقد مفاوضات مع جماعة الحوثي

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي المجتمع الدولي لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد و"جلب" الحوثيين إلى طاولة المفاوضات.

واكد العليمي خلال جلسة حوارية عقدت اليوم السبت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن أن "الشعب اليمني لن يمل ولن يكل من المقاومة من أجل التخلص من كابوس المليشيات الحوثية الإرهابية ومشروعها التخريبي المدعوم من النظام الإيراني"، بحسب قوله.

ودعا إلى "تحقيق السلام الشامل والعادل، وفقا للمرجعيات المتفق عليها، وخصوصا القرار 2216".

وشجع الرئيس المجتمع الدولي، على مزيد من الدعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، من خلال البرامج الاقتصادية والانمائية المستدامة، وضخ الأموال للمنظمات والوكالات الإغاثية عبر البنك المركزي اليمني.



وأضاف انه إذا أراد المجتمع الدولي حلا سلميا تفاوضيا، فيجب أن يمر عبر مسار شامل يشمل معالجة كافة القضايا بما في ذلك تخلي الجماعة الإرهابية عن ايديولوجياتها التكفيرية المتطرفة، وفي المقدمة التوقف عن قمع النساء والناشطين.



المصدر: Saba net