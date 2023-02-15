الحكم بالسجن المؤبد على قاتل المطرب الفلسطيني الشهير شفيق كبها

حكمت المحكمة المركزية في مدينة حيفا بالسجن المؤبد على قاتل المطرب الفلسطيني شفيق كبها، وغرامة 150 ألف شيكل تعويضا لعائلة كبها.

وفي الـ 11 من يناير الماضي، وبعد 10 أعوام على الحادثة، أدانت المحكمة المركزية لمدينة حيفا، الشاب خالد جبارين البالغ 32 عاما، من سكان مدينة أم الفحم، بقتل الفنان الفلسطيني شفيق كبها، رميا بالرصاص.

ووفقا للائحة الاتهام، قام جبارين بتعقب الفنان شفيق كبها برفقة شخص آخر يوم الحادثة، وبعد انتهائه من إحياء حفل زفاف في مدينة أم الفحم، أطلق النار على سيارته وأرداه قتيلا.

وعقب مقتل المطرب شفيق كبها مباشرة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الشاب خالد الجبارين، للاشتباه بضلوعه في عملية القتل، إلا أنها أفرجت عنه بعد عام ونص العام، لعدم كفاية الأدلة، وبعد مرور 10 أعوام، تمكنت النيابة العامة من جمع الأدلة الكافية لإدانته، وقدمتها للجهات القضائية.

كما أصدرت المحكمة خلال السنوات السابقة، حكما بالسجن مدة 3 سنوات على شاب آخر من أم الفحم، لإدانته بتقديم المساعدة خلال تنفيذ عمية قتل الفنان كبها.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، قام جبارين بقتل المطرب، بدعوى رفضه إحياء حفل زفاف في أم الفحم، وإحيائه حفلا آخر، إلا أن ما تناولته الصحف الفلسطينية المحلية، ووسائل التواصل الاجتماعي، يفيد بأن عملية القتل تمت بدوافع ثارات قديمة بين عائلتي كبها وجبارين.

المصدر: RT