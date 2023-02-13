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تونس.. اعتقال القيادي في حركة "النهضة" نور الدين البحيري

أخبار العالم العربي

تونس.. اعتقال القيادي في حركة
Gettyimages.ru
مقر حركة "النهضة" التونسية
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أعلن القيادي في حركة النهضة التونسية عبد الفتاح التاغوتي، اعتقال قوات الأمن القيادي نور الدين البحيري، بعد مداهمة منزله مساء الاثنين.

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وانتقد التاغوتي ما اعتبره استهداف المعارضين في تونس من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، قائلا "تم مساء اليوم الاعتداء على زوجة البحيري وأبنائه بالعنف.. وما يحدث من توقيفات للمعارضين والنقابيين هو هجمة همجية من قبل سلطة الانقلاب من أجل تصفية خصومه السياسية والتنكيل بهم والتغطية على الفشل الاقتصادي".

وشغل البحيري منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014.

وخلال يومين نفذت الشرطة حملة اعتقالات شملت سياسيين بارزين ورجل أعمال يتمتع بنفوذ قوي بشبهة التآمر على أمن الدولة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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