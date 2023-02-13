قضية التآمر على أمن الدولة.. السلطات التونسية تحقق مع 20 سياسيا وقياديا أمنيا

شهدت تونس منذ يوم السبت الماضي حملة اعتقالات طالت نحو 20 قياديا أمنيا حاليا وسابقا، إضافة إلى سياسيين ودبلوماسيين سابقين في إطار قضية التآمر على أمن الدولة.

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وأفادت إذاعة "موزاييك أف أم"، اليوم الاثنين، "بإخلاء سبيل ديبلوماسي تونسي سابق بعد أن تم الاستماع لإفاداته من طرف الباحث المناب بالوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني في بوشوشة، وذلك بخصوص الأبحاث المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".

ومن بين من شملتهم الأبحاث الأولية مدير عام بالإدارة العامة للأمن الوطني الذي تم الاستماع لإفادته يوم السبت، وديبلوماسي سابق غادر الوحدة المتعهدة أمس الأحد.

كما شملت الأبحاث في الملف مختصا في الإنترنات ويملك مقهى بولاية أريانة.

وقالت "موزاييك"، إن "النيابة العمومية وبغاية توسيع الأبحاث المتعلقة بالملف، أعطت تعليماتها للاستماع لإفادات جميع الأطراف المتداخلة، من بينهم من له علاقة سواء من قريب أو بعيد بالملف وذلك كبحث أولي".

المصدر: موزاييك أ ف أم