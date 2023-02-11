توقيف رجل أعمال تونسي "متنفّذ" بعد ساعات من اعتقال الناشط التركي

أفادت مصادر إعلام متطابقة في تونس بأنه تم اليوم السبت توقيف "رجل الأعمال المتنفذ كمال اللطيف، بعد ساعات من اعتقال ناشط سياسي مرتبط به".

وذكرت المصادر ذاتها بأن عناصر أمن يرتدون الزي المدني قاموا بإيقاف اللطيف من منزله الكائن بالضاحية الشمالية للعاصمة.

إقرأ المزيد

يُشار إلى أن السلطات التونسية لم تصدر إلى حدود الساعة أي بيان رسمي يؤكد خبر إيقاف اللطيف من عدمه.

وفي السياق ذاته، ذكرت مواقع إخبارية أن توقيف اللطيف جاء بعد ساعات قليلة على اعتقال الناشط السياسي خيام التركي من قبل فرقة أمنية.

وذكرت المصادر ذاتها أن الفرقة الأمنية لم تفصح لعائلته عن سبب الإيقاف ولا عن الجهة التي تم اقتياده إليها.

ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية في تونس، عن مصدر مقرب جدا من اللطيف قوله إن توقيفه له علاقة بالأبحاث التي أوقف من أجلها صباح اليوم السبت أيضا الناشط السياسي خيام التركي.

المصدر: بوابة أفريقيا الإخبارية – عربي 21