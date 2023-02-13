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مساعدات عربية ودولية إضافية تصل إلى سوريا

أخبار العالم العربي

مساعدات عربية ودولية إضافية تصل إلى سوريا
AFP
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وصل اليوم الاثنين، المزيد من المساعدات العربية والدولية إلى سوريا لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أسبوع وتجاوز عدد ضحاياه الخمسة آلاف، في حصيلة غير نهائية.

ووصلت إلى مطار حلب الدولي طائرة عراقية محملة بمساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال، على متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية والغذائية والطبية للمتضررين من الزلزال. وأخرى صينية تحمل مساعدات إغاثية.

كما وصلت طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار دمشق الدولي محملة بـ 86 طنا و420 كيلوغراما من المساعدات تتضمن مواد غذائية وخيما وبطانيات.

وإلى مطار اللاذقية الدولي وصلت طائرتان إماراتيتان وأخرى ليبية، تحمل مواد غذائية وإغاثية للمتضررين.

هذا ووصلت قافلة مساعدات إلى مدينة اللاذقية مقدمة من "حزب الله" اللبناني تضم 22 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية لدعم العائلات المتضررة من الزلزال.

كما وصلت طائرتا مساعدات مقدمة من الشعب الليبي إلى مطار بيروت، وأخرى إيطالية.

المصدر: "سانا"

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع