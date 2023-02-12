انطلاق أول قافلة مساعدات إنسانية من "حزب الله" اللبناني إلى سوريا (صور)

انطلقت إلى محافظة اللاذقية غربي سوريا أول قافلة مساعدات سيّرها "حزب الله" اللبناني، ستليها قوافل إضافية إلى حلب، ومناطق أخرى في سوريا لمنكوبي الزلزال.

وأكد رئيس المجلس التنفيذي للحزب، هاشم صفي الدين، أنه "من الطبيعي أن نكون في لبنان وفي المقاومة الإسلامية تحديداً إلى جانب الشعب السوري في مأساته ومحنته."

وانطلقت القافلة من باحة عاشوراء في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت، في حين أعلن صفي الدين أن الدفعة الأولى من حملة "رحماء" لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا ستكون باتجاه اللاذقية، وأن الدفعات الآتية ستنطلق باتجاه حلب ومناطق أخرى.

كما لفت إلى أن الغرب كشف عن الثقافة التي ينتمي إليها وأكد أنه يحمل شعارات كاذبة بالدفاع عن حقوق الإنسان.

المصدر: قناة المنار