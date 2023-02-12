 
مباشر

انطلاق أول قافلة مساعدات إنسانية من "حزب الله" اللبناني إلى سوريا (صور)

أخبار العالم العربي

انطلاق أول قافلة مساعدات إنسانية من
أول قافلة مساعدات إنسانية من "حزب الله" اللبناني إلى سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqlz

انطلقت إلى محافظة اللاذقية غربي سوريا أول قافلة مساعدات سيّرها "حزب الله" اللبناني، ستليها قوافل إضافية إلى حلب، ومناطق أخرى في سوريا لمنكوبي الزلزال.

وأكد رئيس المجلس التنفيذي للحزب، هاشم صفي الدين، أنه "من الطبيعي أن نكون في لبنان وفي المقاومة الإسلامية تحديداً إلى جانب الشعب السوري في مأساته ومحنته."

انطلاق أول قافلة مساعدات إنسانية من أول قافلة مساعدات إنسانية من "حزب الله" اللبناني إلى سوريا

وانطلقت القافلة من باحة عاشوراء في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت، في حين أعلن صفي الدين أن الدفعة الأولى من حملة "رحماء" لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا ستكون باتجاه اللاذقية، وأن الدفعات الآتية ستنطلق باتجاه حلب ومناطق أخرى.

كما لفت إلى أن الغرب كشف عن الثقافة التي ينتمي إليها وأكد أنه يحمل شعارات كاذبة بالدفاع عن حقوق الإنسان.

المصدر: قناة المنار

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع