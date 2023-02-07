وفد حركة "الجهاد الإسلامي" ينهي زيارته للقاهرة (صور)

اختتم وفد حركة "الجهاد الإسلامي"، مساء أمس الاثنين، زيارته لمصر، بعد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين المصريين، في القاهرة، تناولت آخر التطورات والمستجدات في الساحة الفلسطينية.

والتقى أمين عام الحركة، زياد الخالة، وأعضاء الحركة ضمن الوفد المشارك، عددا من المسؤولين المصريين، كما عقد اجتماع خاص مع رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة الوزير، عباس كامل.

RT

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وبحث الطرفان الفلسطيني والمصري، عددا من القضايا المهمة، ومنها: الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية ومدينة القدس، وآخر التطورات السياسية في الساحة الفلسطينية، وأهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، والتطرف الصهيوني.

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وأكدت حركة "الجهاد الإسلامي"، على موقفها الثابت "في مواجهة العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وضرورة استمرار الاتصالات الفلسطينية المصرية، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

المصدر: RT