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وفد حركة "الجهاد الإسلامي" ينهي زيارته للقاهرة (صور)

أخبار العالم العربي

وفد حركة
RT
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اختتم وفد حركة "الجهاد الإسلامي"، مساء أمس الاثنين، زيارته لمصر، بعد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين المصريين، في القاهرة، تناولت آخر التطورات والمستجدات في الساحة الفلسطينية.

والتقى أمين عام الحركة، زياد الخالة، وأعضاء الحركة ضمن الوفد المشارك، عددا من المسؤولين المصريين، كما عقد اجتماع خاص مع رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة الوزير، عباس كامل.

وفد حركة
RT

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القاهرة.. وفد من حركة الجهاد يلتقي مسؤولي المخابرات المصرية
القاهرة.. وفد من حركة الجهاد يلتقي مسؤولي المخابرات المصرية

وبحث الطرفان الفلسطيني والمصري، عددا من القضايا المهمة، ومنها: الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية ومدينة القدس، وآخر التطورات السياسية في الساحة الفلسطينية، وأهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، والتطرف الصهيوني.

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الأمين العام لحركة
الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" يلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية

وأكدت حركة "الجهاد الإسلامي"، على موقفها الثابت "في مواجهة العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وضرورة استمرار الاتصالات الفلسطينية المصرية، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

 

المصدر: RT

 

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