وزير الخارجية الفلسطيني: نتوقع الحصول على اعتراف 9 دول جديدة باستقلال دولة فلسطين

صرح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بأن الحكومة الفلسطينية تتوقع اعتراف 9 دول جديدة، باستقلال دولة فلسطين خلال العام 2023.

وأضاف المالكي في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية، "الاعتراف باستقلال دولة فلسطين مسألة مستمرة، ونحن نوليها اهتماما عاليا، ونسعى ليصبح عدد الدول التي تعرف باستقلال دولتنا إلى 155 دولة، ونتوقع الحصول على اعتراف 9 دول جديدة، خلال العام الجاري".

وأشار المالكي، إلى أنه سيزور دولة إفريقية، لم يحددها في غضون أسبوعين، وأنه يتوقع الحصول على اعترافها باستقلال دولة فلسطين.

وأوضح أن وزارة الخارجية الفلسطينية، تعمل بالتنسيق مع إحدى دول أمريكا اللاتينية، إضافة إلى 7 وربما 8 دول أوروبية أخرى، للحصول على اعترافها، باستقلال دولة فلسطين.

وأكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس مرارا، أن الاعتراف باستقلال دولة فلسطين، يعتبر مفتاح السلام في الشرق الأوسط، وفي العالم أجمع.

يشار إلى أن دولة فلسطين حصلت على اعتراف 138 دولة باستقلالها حتى اللحظة.

المصدر: نوفوستي