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السيسي يتلقى رسالة عسكرية من موريتانيا

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السيسي يتلقى رسالة عسكرية من موريتانيا
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أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى رسالة عسكرية من نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني.

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الرئيسان المصري والموريتاني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية
الرئيسان المصري والموريتاني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، إن الرئيس أجرى مباحثات مع وزير دفاع موريتانيا حنن ولد سيدي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر.

وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتفعيل التعاون المشترك بينهما في المجالات العسكرية والأمنية، لاسيما في ضوء دور موريتانيا المهم في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.

وخلال الاجتماع، سلم الوزير الموريتاني رسالة خطية إلى الرئيس المصري من الرئيس الموريتاني، تضمنت تأكيد حرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، في ضوء التقدير الذي توليه بلاده لدور مصر ومكانة الرئيس السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر: RT

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