الرئيسان المصري والموريتاني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث هاتفيا مع نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني، سبل تعزيز التعاون المتبادل وقضايا إقليمية.

وقال راضي، إن "السيسي بحث مع نظيره ولد الغزواني تعزيز التعاون الثنائي المشترك، خاصة على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية".

وأضاف المتحدث: "وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تم تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية، حيث توافق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، في ضوء الانعكاسات المباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين".

كما شهد الاتصال وفقا للمتحدث الرئاسي، بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وموريتانيا بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل التجارب والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين.

المصدر: RT