"هل تتعلق بحديث السيسي؟".. مسؤول مصري سابق يقرأ أسباب زيارة سامح شكري إلى موسكو

كشف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، تفاصيل حول زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى موسكو اليوم الثلاثاء.

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وأوضح السفير صلاح حليمة في تصريحات لـ RT، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثار خلال قمة المناخ كوب 27، نقطة أهمية وقف الحرب الروسية الأوكرانية، وليس من المستبعد أن تكون زيارة وزير الخارجية المصري تسير في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر وروسيا علاقات جيدة، ومن المتوقع أن تكون الزيارة في إطار التجهيز والاستعداد للقمة الروسية الإفريقية الثانية المقرر لها يوليو المقبل.

وأوضح أن الزيارة بخلاف تناولها للعلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، إلا أنها ستتطرق إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في إيران وسوريا واليمن والوضع في البحر الأحمر، فضلا عن الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على العديد من الدول والشعوب والاقتصاد العالمي.

وكان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية قد أوضح بأن الوزير شكري من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة مع كل من وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، ونائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة "دينيس مانتوروف"، بالإضافة إلى سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي "نيكولاي باتروشيف".

وأوضح أنه سيناقش مع المسؤولين الروس مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التعاون، بما يحقق مصالح البلدين، فضلا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية ذات التأثير على المصالح المشتركة للبلدين، بما في ذلك تطورات الأزمة الروسية/ الأوكرانية وتداعياتها المختلفة.

المصدر :RT