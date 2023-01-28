السعودية تحذر من التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

حذرت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، من مآلات تدهور الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومن مخاطر التصعيد.

وأوضحت الخارجية في بيانها، أن المملكة العربية السعودية، تدين جميع أنواع العنف الذي يستهدف حياة المدنيين، وأكدت على ضرورة وقف التصعيد من كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والسعي إلى إنهاء التصعيد، وإيجاد حلول عادلة تقتضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

يذكر أن الأوضاع في فلسطين توترت عقب قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الاستفزازات بحق الفسلطينيين، في الآونة الأخيرة، منها اقتحام وزير الدفاع القومي الإسرائيلي، إيتيمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى، واستهداف وقتل عدد من الفلسطينيين في مختلف المدن الفلسطينية، ما دفع الشباب الفلسطنيين للرد على هذه الانتهاكات.

ومن جهتها أعلنت كتائب عز الدين القسام، مساء الجمعة، النفير العام في صفوف مقاتليها، كما أعلنت بدء الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي في جميع أرجاء فلسطين.

المصدر: RT + وزارة الخارجية السعودية