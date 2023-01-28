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الشرطة الإسرائيلية: منفذ هجوم سلوان فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما

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الشرطة الإسرائيلية: منفذ هجوم سلوان فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما
AP
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كشفت الشرطة الإسرائيلية أن المهاجم الذي أصاب إسرائيليين اثنين في حي سلوان بالقدس الشرقية اليوم السبت، فتى فلسطيني من سكان المنطقة يبلغ من العمل 13 عاما.

وقالت الشرطة في بيان لها: "قامت خدمات الطوارئ والإسعاف بإجلاء مصابين اثنين جراء إطلاق النار، هما أب وابنه، في حالة متوسطة. وتعمل قوة كبيرة من الشرطة في مكان الحادث".

وتابع البيان: "أظهر التحقق من هوية الإرهابي الذي تم تحييده وإصابته أنه يبلغ من العمر 13 عاما من سكان القدس الشرقية، وأوضحت أنه أصيب بالرصاص بعدما أطلق عليه النار مدنيان مسلحان من المارة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الشرطة الإسرائيلية: منفذ هجوم سلوان فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما

وحسب البيان، فإنه "تمت مصادرة المسدس الذي استخدمه المهاجم في الموقع".

الشرطة الإسرائيلية: منفذ هجوم سلوان فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما
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ووصفت الشرطة إطلاق النار في سلوان اليوم السبت بأنه "يشتبه في كونه هجوما إرهابيا".

وأفيد بأن اسم الفتى محمد عليوات، وذكرت مراسلتنا أنه أحد جيران الفلسطيني الذي توفي أمس متأثرا باصابته برصاص شرطة حرس الحدود في سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت المراسلة بأن أعدادا كبيرة من القوات الإسرائيلية اقتحمت منزل عائلة عليوات في سلوان.

المصدر: RT+ وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية

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