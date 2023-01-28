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مراسلتنا: إصابتان بعملية إطلاق نار في القدس

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مراسلتنا: إصابتان بعملية إطلاق نار في القدس
RT
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أفادت مراسلتنا في القدس بإصابة شخصين في حادث إطلاق نار وقع في سلوان بالقدس الشرقة المحتلة اليوم السبت.

وذكرت مراسلتنا نقلا عن "نجمة داوود الحمراء" أن المصابين هما مستوطن يبلغ من العمر 22 عاما وحالته خطيرة، ومستوطن آخر يبلغ من العمر 45 عاما وحالته متوسطة.

وأضافت أن كلاهما أٌصيب في الجزء العلوي من الجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى "تشعريه تسيدق" بالقدس. 

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المصابين أب وابنه.

وفي تفاصيل الحادث، أشارت تقارير إلى أن مستوطنين أطلقوا النار على شخص بعد أن استهدفهم بإطلاق نار في بؤرة استيطانية في سلوان بالقدس الشرقية.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إلى وجود "شبهة بوقوع هجوم ارهابي"، وقالت إنها تلقت بلاغا عن إطلاق نار في منطقة "معالوت مدينة داود" في القدس، مؤكدة إصابة شخصين في المكان.

وقال البيان إنه تم تحييد المشتبه به، كما تم استدعاء تعزيزات من الشرطة إلى مكان الحادث.

يأتي هجوم اليوم بعد أقل من 24 ساعة على مقتل 7 إسرائيليين بعملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة نافيه يعكوف قرب بلدة بيت حنينا بالقدس الشرقية فيما لقي المنفذ حتفه برصاص الشرطة.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية

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