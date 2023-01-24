لحظة استهداف مسيرة تركية سيارة في ريف الحسكة (فيديو)

حصلت RT على فيديوهات خاصة من صاحب الاستراحة يظهر لحظة استهداف طائرة مسيرة تركية، سيارة في ريف الحسكة بسوريا، مما أدى إلى سقوط قتلى.

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وأفادت مصادر بأن السيارة المستهدفة تابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وقد أدى التفجير لمقتل وإصابة عدد من مسلحي تلك القوات.

وأشارت المصادر إلى أنه تم استهداف السيارة اليوم الثلاثاء، على طريق القامشلي/ ديرك، في مفرق قرية معشوق.

وتظهر الفيديوهات مجموعة من الأشخاص داخل الاستراحة، وقبل الانفجار بقليل دخل رجل صحبة طفلين إلى المكان، ثم عمت الفوضى، حيث غير الانفجار القوي مسار السيارة المستهدفة، لتصدم المكان وتتسبب بسقوط الموجودين في الاستراحة أرضا.

المصدر: RT