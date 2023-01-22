مصر.. السلطات تكشف تفاصيل العثور على هياكل حمير في الفيوم بعد فيديوهات متداولة

بعد انتشار مقاطع فيديو لهياكل عظمية لحمير مذبوحة في محافظة الفيوم، كشفت السلطات المصرية التفاصيل مؤكدة متابعة الواقعة.

وعبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، أوضح المتحدث باسم محافظة الفيوم محمد التوني، تعقيبا على انتشار مقاطع الفيديو، أنه تم رصد الفيديوهات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وتم بعدها على الفور إخطار المحافظ، الذي وجه بتشكيل لجنة مكبرة من مجلس مدينة "يوسف الصديق"، ومديرية الطب البيطري .

وأشار محمد التوني إلى أن اللجنة نزلت على أرض الواقع، ورصدت كميات كبيرة من هياكل عظمية لحمير، ومعظمها جثث منتزعة الجلد، ومتحللة، وموجودة على مساحة خمسة أفدنة في النطاق الإداري لمحمية وادي الريان، مؤكدا أنه تمت إحالة الواقعة للنيابة، حتى يتم دفن هذه الهياكل بطريقة بيئية.

وبين أن المحافظ وجه بالمرور على محال الجزارة في كافة مدن الفيوم، وأماكن بيع اللحوم، للتأكد من سلامتها، لافتا إلى أن 90 % من جثث الحمير منزوعة الجلد فقط، وليست جثث عظمية بشكلها البسيط، منوها بأنه لم يتم رصد أي لحوم غير صالحة في المحافظة قبل الواقعة.

المصدر: "صدى البلد"