مصر تغلق شركات سياحة

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرارا بغلق عدد من شركات السياحة في بعض المحافظات لمخالفتها قانون الإدارة المركزية لشركات السياحة.

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وجاء القرار من سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، يفيد "بغلق 6 شركات سياحية وذلك لمزاولتها العمل السياحي دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات".

وجاء نص قرار قانون وزارة السياحة المنشور في الجريدة الرسمية كالتالي: بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية على ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1981/4/1 بشأن الغلق الإداري؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق بها المحاضر الوارد أرقامها، وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة.

ونصت المادة الثانية من القرار متضمنة خطر مصلحة الضرائب عن المقرين المذكورين لعملهما دون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيا طوال الفترة السابقة وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

وتقوم مصر بحملة كبيرة لغلق شركات السياحة التي تعمل دون ترخيص، لمزاولتها نشاط بيع رحلات العمرة والنصب على عدد كبير من المواطنين في مصر، الذين يتقدمون بالكثير من الشكاوى ضد هذه الشركات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية