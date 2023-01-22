العراق يستنكر بأشد العبارات إحراق القرآن الكريم في السويد

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة تركيا في ستوكهولم.

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وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، على أن هذه الأحداث من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم، وتشكل استفزازا خطيرا لهم.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة، ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرُف ومحاسبة مرتكبيها.

وأمس السبت نفذ المتطرف السويدي-الدنماركي، رامسوس بالودان، ما وعد به من حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية كبيرة من الشرطة وحضور إعلامي كبير.

المصدر: RT