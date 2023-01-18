مصر.. نجل عبد الناصر يوجه رسالة عنيفة بعد هجوم نجيب ساويرس على الزعيم الراحل

رد المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، على الهجوم الذي شنه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

إقرأ المزيد

وقال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر إنه لن ينزل إلى هذا المستوى والرد على "مثل هذه الأشكال"، موضحا أنه "غير مقبول أن يذكر هذا الكلام التافه الذي ذكره هذا المدعو نجيب ساويرس".

وأشار إلى أن نجيب ساويرس لا يستطيع أن يهين جمال عبد الناصر، و"من يكون هو لكي يهين عبدالناصر، مشيرا إلى أنه يعيد نفس الكلام التافة مثل "الأسطوانة المشروخة"، حيث قاله من قبل منذ 3 سنوات ويمكن أن نذكره كيف تم الرد عليه وقتها".

وتابع:" كف عبد الناصر معلم على قفاهم كلهم، وبعد مرور ثلاثة وخمسين عاما حنخليها جزمته"، في إشارة إلى خطاب عبد الناصر الشهير عن الرأسماليين وطريقة تعامله معهم.

وكانت قد أثيرت ضجة واسعة في مصر، بعدما قام رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بالهجوم على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في ذكرى ميلاده قائلا أنه: "ضيع البلد".

وقال ساويرس إن عبد الناصر ضيع البلد، ودمر الرقعة الزراعية، وأفلس كل الشركات الناجحة، وذلك بعد تأميمها، كما فقدنا سيناء، وعاد جيشنا مكسورا.

وكتب نجيب ساويرس على حسابه الخاص على تويتر تعليقا على أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة: "أين كانت كرامة مصر عندما سجن المعارضين وعذبهم؟ أين كانت كرامة مصر في مغامراته وهزائمه في اليمن وكارثة 76 عندما فقدنا سيناء، وعاد جيشنا مكسورًا من سيناء؟" وذلك في إشارة إلى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وتابع ساويرس: "أين كانت كرامة مصر، لقد اختفت الحرية في عهده؟ وأثبت النظام الاشتراكي فشله الذريع في العالم كله، وسقطت الشيوعية في روسيا".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم