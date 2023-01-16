بكري يدعو ساويرس إلى "نزال".. هجوم عنيف على جمال عبد الناصر في ذكرى ميلاده يثير جدلا واسعا في مصر

أثيرت ضجة واسعة في مصر، بعدما قام رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بالهجوم على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في ذكرى ميلاده قائلا أنه: "ضيع البلد".

اين كانت كرامة مصر عندما سجن المعارضين و عذبهم ؟ اين كانت كرامة مصر في مغامراته و هزائمه في اليمن و كارثة ٦٧ عندما فقدنا سيناء و عاد جيشنا مكسورا من سيناء ؟ اين كانت كرامة مصر و لقد أختفت الحرية في عهده ؟ و اثبت النظام الاشتراكي فشله الذريع في العالم كله و سقطت الشيوعية في روسيا https://t.co/am7DIQvN0P — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 15, 2023

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وقال ساويرس إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ضيع البلد، ودمر الرقعة الزراعية، وأفلس كل الشركات الناجحة، وذلك بعد تأميمها، كما فقدنا سيناء، وعاد جيشنا مكسورا.

وكتب نجيب ساويرس على حسابه الخاص على تويتر تعليقا على أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة: "أين كانت كرامة مصر عندما سجن المعارضين وعذبهم؟ أين كانت كرامة مصر في مغامراته وهزائمه في اليمن وكارثة 76 عندما فقدنا سيناء، وعاد جيشنا مكسورًا من سيناء؟" وذلك في إشارة إلى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وتابع ساويرس: "أين كانت كرامة مصر، لقد اختفت الحرية في عهده؟ وأثبت النظام الاشتراكي فشله الذريع في العالم كله، وسقطت الشيوعية في روسيا".

يأتي ذلك في ذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

ولاقت تغريدة ساويرس حالة من الجدل بين رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ما بين مؤيد ومعارض لما كتبه.

من حق المهندس نجيب ساويرس أن ينتقد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر كما يشاء ، من حقه أن ينفث عن حقده في كل مناسبه . لقد خرج علينا مجددا في ذكري ميلاد الزعيم الراحل ليعيد نشر أكاذيبه حول عبدالناصر ، وبدلا من القيل والقال أنا أدعوه إلي لقاء تليفزيوني في أي قناه يختارها لنتحاور حول — مصطفى بكري (@BakryMP) January 16, 2023

وتسبب حديث ساويرس في أزمة بينه وبين البرلماني والإعلامي مصطفى بكري حيث قال: "من حق المهندس نجيب ساويرس أن ينتقد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر كما يشاء، من حقه أن ينفث عن حقده في كل مناسبه. لقد خرج علينا مجددا في ذكرى ميلاد الزعيم الراحل ليعيد نشر أكاذيبه حول عبدالناصر، وبدلا من القيل والقال أنا أدعوه إلى لقاء تليفزيوني في أي قناه يختارها لنتحاور حول".

وتابع بكري: "إدعاءاته، وأعلن عن استعدادي من اليوم لهذه المناظره، إيه رأيك ياباشمهندس، لوافقت فأعتقد أنك مقتنع بما تقول ولديك الحجه والمعلومه، أما إذا لم توافق فسأعتبر ماتقول مجرد جعجعه لاتستحق الرد !!!".

حتي عبد الناصر يا نجيب بتنكر حب الناس له وما قدم من تضحيات لمصر صحيح الخسه لها اتباعها. — محمد إبراهيم (@1mohamedlbrahim) January 16, 2023

وعلق أحد الصحفيين على تغريدة ساويرس قائلا: "حتي عبد الناصر يا نجيب بتنكر حب الناس له وما قدم من تضحيات لمصر صحيح الخسه لها اتباعها".

المصدر: RT