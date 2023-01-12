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صحفي إسرائيلي يستفز المصريين: أعطونا قناة السويس ونتكفل بديونكم!

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صحفي إسرائيلي يستفز المصريين: أعطونا قناة السويس ونتكفل بديونكم!
قناة السويس
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قام الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل والمقرب من جهاز الموساد الإسرائيلي إيدي كوهين، باستفزاز المصريين في تغريدة له على موقع "تويتر".

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واستفز كوهين المصريين على مواقع التواصل، باقتراح أن يتم عقد صفقة بين القاهرة وتل أبيب، تستحوذ إسرائيل بموجبها على قناة السويس مقابل تسديد ديون مصر الخارجية، حسب زعمه.

وقال إيدي كوهين، الصحفي المقرب من أجهزة الأمن الإسرائيلية، عبر حسابه الرسمي على تويتر، "اعطونا قناة السويس يا مصريين ونحن نتكفل بديونكم الخارجية.. شو رأيكم".

وفجرت تغريدة كوهين، غضب المصريين الذين شنوا عليه هجوما عنيفا وذكروه بوضع إسرائيل، والهزيمة الكبرى لها في حرب 1973 على أرض سيناء.

صحفي إسرائيلي يستفز المصريين: أعطونا قناة السويس ونتكفل بديونكم!

ويشار إلى أن قناة السويس، هي ممر مائي اصطناعي في مستوى سطح البحر في مصر، يصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، ويصنف ضمن أهم الممرات المائية في العالم وله أهمية إستراتيجية كبيرة جداً.

وتسمح القناة للسفن بالسفر بين أوروبا وشرق آسيا بدون الإبحار حول أفريقيا.
وتعد قناة السويس، أحد أهم موارد الاقتصاد المصري، الذي يعيش من سنوات أزمات هيكلية مع ارتفاع نسبة التداين الخارجي أرقاماً قياسية.

المصدر: RT

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