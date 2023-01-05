إسرائيل تترقب حصول مصر على صفقة أسلحة ضخمة

علق التلفزيون الإسرائيلي على صفقة شراء مصر لـ 12 مروحية للنقل الثقيل بـ 426 مليون دولار، بأنها صفقة ضخمة وخطرة.

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وأشارت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي إلى أنه سيتم تجهيز القوات الجوية المصرية بـ 12 طائرة عمودية للنقل الثقيل من طراز "شينوك" من طراز "إف"، لافتا إلى أن هذا النموذج نفسه مرشح ليحل محل طائرات الهليكوبتر الهجومية لسلاح الجو الإسرائيلي وسيهبط في النهاية عبر الحدود.

وكان قد كشف مسؤول كبير بالشركة المصنعة في إعلان رسمي عن الصفقة "إنه سيسمح لمصر بتجديد أسطول النقل ونقل البضائع بسهولة".

وقالت القناة العبرية، إن مصر تواصل تسليح نفسها وهذه المرة جاء دور القوات الجوية المصرية.

وأكدت شركة بوينغ رسميا هذا الأسبوع ، تجهيز مصر بـ12 مروحية نقل ثقيل من طراز "شينوك" المتقدم من قبلهم ، بصفقة تقدر بـ 426 دولارًا ، من أموال المساعدات الأمريكية لمصر.

وأعطت الحكومة الأمريكية بالفعل الضوء الأخضر لتنفيذ الصفقة في يونيو، والآن توافق الشركة رسميًا أيضًا على تنفيذ الصفقة، من المتوقع أن تهبط طائرات الهليكوبتر الجديدة من الفئة F في سلاح الجو المصري في عام 2026 لتحل محل مروحيات النقل القديمة من الفئة D في صفوفها.

وعلق كين ألاند ، نائب رئيس ومدير إنتاج مروحيات شينوك، على الصفقة بأن "المروحيات التي سيتم توريدها للقوات الجوية المصرية ستسمح لها بتجديد أسطول النقل الخاص بها ، ونقل البضائع بسهولة وإنجاز مهامها".

وقالت بوينغ إن هذه المروحيات لديها أنظمة متطورة لنقل البضائع من مختلف الأنواع ، ولديها قدرات تشغيلية محسنة، يتم تشغيلها من قبل القوات الجوية الأمريكية و 19 من القوات الجوية الأخرى حول العالم.

وأوضح التلفزيون الإسرائيلي أن هذه المروحية كانت أيضًا مرشحة لشرائها من قبل سلاح الجو الإسرائيلي كبديل لطائرات الهليكوبتر القديمة.

ولفت تلفزيون تل أبيب أن مصر تبني قواعد حديثة ضخمة واشترت مئات الدبابات وناقلات الجنود والمدافع والطائرات المقاتلة والغواصات، وصواريخ ومجموعة متنوعة من المعدات العسكرية بمليارات الدولارات.

وكجزء من التعزيز ، تم الإعلان مؤخرًا في وسائل الإعلام العربية عن احتمالية قيام مصر بشراء سفن شبح من الولايات المتحدة للبحرية المصرية. وقبل ذلك ، تم تجديد البحرية المصرية أيضًا بفولاذ جديد من نوع FREMM يتضمن أيضًا مهبط للطائرات العمودية.

الشيء الآخر الذي يميز مصر هو الشراء من مجموعة متنوعة من الدول - الولايات المتحدة الأمريكية ، وفرنسا ، وألمانيا ، وفي الماضي أيضًا روسيا - استنادًا إلى المبدأ التوجيهي المتمثل في عدم تطوير الاعتماد على أي دولة قد تفرض حظرًا عليها. ومن ناحية أخرى فإن هذا يخلق "صداعا لوجيستيا" للجيش المصري الذي يحتاج إلى بنية تحتية مناسبة لمنصات مختلفة ومتنوعة.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن الكثيرين في مصر والخارج يتساءلون عن كيفية قيام ذلك في ظل وضعها الاقتصادي، حيث تشتري معدات دفاعية واسعة النطاق ومكلفة، وفي الوقت نفسه فإن إسرائيل على علم بالتعزيز العسكري لمصر وتتبع خطواتها.

المصدر : التلفزيون الإسرائيلي