الجيش المصري بصدد تسلّم مروحيات أمريكية جديدة

أبرم الجيش الأمريكي مع شركة "بوينغ" عقدا لإنتاج 12 مروحية من طراز "سي إتش - 47 تشينوك" الملقبة بـ"الموزة الطائرة"، لصالح الجيش المصري.

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وقالت شركة "بوينغ" إن الطائرات الجديدة ستحل محل طائرات (سي.إتش-47دي) في الجيش المصري، وأن قيمة الصفقة بلغت 426 مليون دولار.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في مايو الماضي، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع طائرات هليكوبتر "شينوك 47- إف"، وعتاد لمصر التي طلبت شراء 23 طائرة من هذا النوع.

المصدر: وكالات