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بعد اختفاء مواد غذائية.. الجيش المصري يتحرك بطلب من السيسي بشكل عاجل

مال وأعمال

بعد اختفاء مواد غذائية.. الجيش المصري يتحرك بطلب من السيسي بشكل عاجل
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أعلنت القوات المسلحة المصرية تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في مصر بتوزيع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

بعد اختفاء مواد غذائية.. الجيش المصري يتحرك بطلب من السيسي بشكل عاجل
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وقال بيان للجيش المصري: "لتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وإانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز وتعبئة 3 ملايين عبوه غذائية لتوزيعها على المواطنين بنصف الثمن للمساعدة فى مواجهة التداعيات الإقتصادية".

وتابع البيان: "تم دفع إسطول ضخم من وسائل النقل الثقيلة والقطارات لتوزيع السلع لمختلف محافظات الجمهورية بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية".

بعد اختفاء مواد غذائية.. الجيش المصري يتحرك بطلب من السيسي بشكل عاجل

وأشار أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بزيادة أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة بكافة ربوع الجمهورية وطرح العديد من المنتجات والسلع الغذائية بها بأسعار مخفضة لمجابهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق.

بعد اختفاء مواد غذائية.. الجيش المصري يتحرك بطلب من السيسي بشكل عاجل

المصدر: RT

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