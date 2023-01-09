مع غياب "العروسة".. فيديو صادم داخل أشهر سلسلة تجارية في مصر

شهدت بعض سلاسل "كارفور" التجارية الكبيرة في مصر اختفاء عدد كبير من السلع الغذائية، ولعل أبرزها جميع أنواع زيت الطعام بجميع الأحجام، والأرز الأبيض.

إقرأ المزيد

واكتشفت وسائل الإعلام المصرية غياب زيت الطعام بشكل كامل، بالإضافة إلى غياب شاي العروسة، وارتفاع الأسعار بمقدار 40% خلال اليومين الماضيين، بالرغم من العروض المقدمة من سلسلة كارفور.

ومن الواضح أن الأزمة بين العلامة التجارية كارفور وشركات الشاي، العروسة وليبتون، ما زالت مستمرة لعدم وصول الطرفين لاتفاق حول سعر البيع للمستهلك النهائي، مما دعا سلسلة كارفور التجارية إلى عدم عرض شاي العروسة على تطبيقها المخصص للتسوق لعدم توافره في المخازن التابعة لها ووقف توريد الشركات.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شجارا عنيفا بين المواطنين داخل فروع السلاسل التجارية لشراء المستلزمات الأساسية والأجهزة المنزلية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية