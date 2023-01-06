انتقام غامض يهز مصر.. جريمة قتل بشعة بمحافظة الجيزة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بقرية كفر الواصلين بمنطقة أطفيح بمحافظة الجيزة المصرية، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص، وترك جثته في الطريق بمنطقة أطفيح في محافظة الجيزة.

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وتبين أن عددا من الأشخاص أقدموا على قتل شخص، بـ إطلاق أعيرة نارية عليه وقطع رقبته ووضعها بجوار جثته، على إثر خلافات بينهم لتسبب الضحية في وفاة والدة المتهمين بعدما صدمها بسيارة منذ 4 سنوات في الجيزة، حسبما ذكر موقع القاهرة 24.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى موقع الحادث وعثروا على الجثة، وتبين أنها لأحد الأشخاص يبلغ من العمر 43 عاما ويدعى الكحيل محمد، وتم نقل الجثة عبر مرفق الإسعاف إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتشكل فريق بحث من مباحث مديرية أمن الجيزة، لإجراء تحريات حول تفاصيل الواقعة، وكشف ملابساتها، واستمعت إلى أقوال أسرة المجني عليه والشهود العيان والجيران، والتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن الخلافات بين الطرفين كانت منذ 4 سنوات عندما تسبب المجني عليه في وفاة والدة المتهمين بعدما صدمها بسيارته أثناء سيرة بسرعة عالية، فتم ضبطه آنذاك وعوقب بالسجن لمدة 3 سنوات.

وتوصلت التحقيقات أن المجني عليه بعد انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليه بها، خرج منذ عام من السجن، فترصد له أبناء السيدة المتوفية في الحادث، وما إن ظفروا به اليوم أطلقوا أعيرة نارية على المجني عليه ومثلوا بجثته بعدما قطعوا رأسه وتركوا جثته ملقاة في الشارع.

المصدر : القاهرة 24