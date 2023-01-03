إسرائيل تسعى لتعزيز التجارة مع مصر عبر معبر "نيتسانا"

كشف تقرير لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، أن تل أبيب والقاهرة تسعيان لتطوير المعابر التجارية بينهما والانخراط في التعاون في مجال البحث والتطوير، وزيادة النشاط الاقتصادي.

إقرأ المزيد

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إسرائيل تأمل في الوصول إلى 700 مليون دولار في التجارة الثنائية السنوية في السنوات الثلاث المقبلة، حيث أنه بموجب خطة مقترحة جديدة، من المقرر أن يطور البلدان بشكل مشترك معبر "نيتسانا" بينهما، حيث يتم التعامل مع التبادل التجاري، كمركز لوجستي إقليمي ومنطقة عمل مشتركة.

وأضافت أن هناك خططا للتعاون في مجال البحث والتطوير وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الطاقة الخضراء وزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة.

وستشهد الخطط، وفقا لتقرير وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، زيادة ايردات إسرائيل من المواد الغذائية والأسماك الطازجة ومواد البناء من مصر وتصدير الحلول والتقنيات الزراعية.

وأضافت أن الدولتين تضعان هدف التجارة السنوية (باستثناء السياحة وصادرات الغاز الطبيعي) بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025 في ارتفاع من نحو 300 مليون دولار في 2021، وفقا للوزارة.

ومعظم الصادرات الإسرائيلية إلى مصر في قطاع النسيج، والباقي في مجالات مثل الكيماويات والمطاط والبلاستيك وغيرها من المواد.

وقالت الوزارة الإسرائيلية إن تل أبيب تستورد المنتجات الزراعية والغذائية من مصر، وكذلك الكيماويات والآلات الكهربائية والمطاط والبلاستيك والمعادن والوقود.

وأضافت أن الخطة الجديدة ستعرض المزيد من الصناعات الإسرائيلية للسوق المصري وستجعل مشاريع التنمية والبنية التحتية في متناول شركات التكنولوجيا الإسرائيلية.

يذكر أنه في أوائل عام 2020، بدأت إسرائيل في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، مما يمثل لحظة تاريخية لكلا البلدين.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل