أول تحرك من الحكومة المصرية بعد مقتل ضباط مصريين قرب قناة السويس ونشر صور المصابين

أصدرت محافظة الإسماعيلية بيانا بعد اشتباكات الأمن المصري مع مجهولين في مدينة الإسماعيلية قرب قناة السويس في مصر.

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ووفقا للبيان: "قام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث الهجوم الإرهابي علي كمين مسجد الصالحين، والذي وقع مساء اليوم الجمعة، والاطمئنان عليهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية".

واطمئن المحافظ خلال الزيارة على توفير أقصى سبل الرعاية الصحية للمصابين، وأوصى بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم، بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية لكافة الأبطال.

ووجه بشارة بسرعة تقديم كافة المساعدات، وتلبية احتياجات أسر الشهداء والمصابين عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وصرف كافة مستحقاتهم المالية بشكل عاجل، بالإضافة لمنحهم أعانه عاجله.

ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وعناصر مجهولة في مدينة الإسماعيلية قرب قناة السويس، حيث سقط عدد من القتلى والمصابين نتيجة الاشتباك.

وأكدت المصادر سقوط 3 قتلى و11 مصاب من قوات الشرطة المصرية، فيما قتل عنصر تكفيري.

وقالت المصادر أن الاشتباكات وقعت مع كمين أمني قرب مسجد الصالحين فى الإسماعيلية.

المصدر: RT