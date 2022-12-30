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شاهد.. أول فيديو للحظة قتل الإرهابيين المهاجمين للكمين قرب قناة السويس في مصر

أخبار العالم العربي

شاهد.. أول فيديو للحظة قتل الإرهابيين المهاجمين للكمين قرب قناة السويس في مصر
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نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة ملاحقة الإرهابيين المتسببين في قتل عدد من أفراد الشرطة المصرية في كمين قرب قناة السويس في الإسماعيلية.

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المشاهد الأولى بعد اشتباك الأمن المصري مع عناصر مجهولة.. والكشف عن عدد القتلى والمصابين
المشاهد الأولى بعد اشتباك الأمن المصري مع عناصر مجهولة.. والكشف عن عدد القتلى والمصابين

وانتشر الفيديو على نطاق واسع تحت عنوان: "تم تصفية منفذي العمل الإرهابي بعد محاصرتهم بالقصاصين الإسماعيلية".

ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وعناصر مجهولة في مدينة الإسماعيلية قرب قناة السويس، حيث سقط عدد من القتلى والمصابين نتيجة الاشتباك.

وأكدت المصادر سقوط 3 قتلى و11 مصاب من قوات الشرطة المصرية، فيما قتل عنصر تكفيري.

وقالت المصادر أن الاشتباكات وقعت مع كمين أمني قرب مسجد الصالحين فى الإسماعيلية.

المصدر: RT

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